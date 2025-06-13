Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
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Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
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Ankara'da yaşanan ilginç takas olayı görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaş, lüks BMW marka otomobilini 4 adet kuş karşılığında takas etti. Bu takası görenler "Kuşlar altın yumurtlamıyorsa sıkıntı büyük!" demekten kendini alamadı.

Başkentte yaşanan bu sıra dışı alışverişte BMW marka araç sahibi, aracını maddi değeri oldukça yüksek olduğu bilinen özel türde 4 kuş karşılığında verdi.

"KUŞLAR ALTIN YUMURTLAMIYORSA..."

Görenlerin şaşkınlıkla karşıladığı takas, bazı kullanıcılar tarafından yatırım amaçlı olarak değerlendirilse de çoğunluk bu değişimi esprili bir dille yorumladı. Özellikle "Kuşlar altın yumurtlamıyorsa sıkıntı büyük" yorumu, olayın en çok paylaşılan cümlesi oldu.

KUŞLARIN CİNSİ MERAK KONUSU OLDU

Takas edilen kuşların türü ve piyasa değeri hakkında bir açıklama yapılmazken, olaya tanık olan bazı kişiler kuşların nadir bulunan ve yarışmalarda ödül kazanan cinsler olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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