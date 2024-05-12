Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne? Kimler Geldi Kimler Geçti nereden izlenir?
Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren 'Kimler Geldi Kimler Geçti' konusu hakkında meraklar artıyor. Bu konunun ne olduğu ve detayları hakkında bilgi almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne? Kimler Geldi Kimler Geçti nereden izlenir?
Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un başrolde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu ve nerede yayınlandığı merak ediliyor. Birçok kişi Kimler Geldi Kimler Geçti dizisini nereden izleyeceğini araştırıyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne? Kimler Geldi Kimler Geçti nereden izlenir?
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NE?
Acı dolu bir ayrılığın ardından genç bir avukat, en yakın arkadaşlarının sarsılmaz desteğiyle kendini modern flörtün kafa karıştırıcı dünyasına kaptırır.
KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCU KADROSU
Serenay Sarıkaya,
Metin Akdülger,
Hakan Kurtaş,
Ahmet Rıfat Şungar,
Bade İşçil,
Esra Ruşan,
Efe Tunçer.