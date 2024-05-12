Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger ve Boran Kuzum'un başrolde olduğu Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin konusu ve nerede yayınlandığı merak ediliyor. Birçok kişi Kimler Geldi Kimler Geçti dizisini nereden izleyeceğini araştırıyor. Peki, Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ne? Kimler Geldi Kimler Geçti nereden izlenir?

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ KONUSU NE?

Acı dolu bir ayrılığın ardından genç bir avukat, en yakın arkadaşlarının sarsılmaz desteğiyle kendini modern flörtün kafa karıştırıcı dünyasına kaptırır.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ OYUNCU KADROSU

Serenay Sarıkaya,

Metin Akdülger,

Hakan Kurtaş,

Ahmet Rıfat Şungar,

Meriç Aral,

Bade İşçil,

Esra Ruşan,

Efe Tunçer.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kimler Geldi Kimler Geçti, 9 Mayıs tarihinde Netflix'te yayınlandı.