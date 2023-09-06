Haberler

Kilis'te kaybolan 9 büyükbaş hayvan bulundu

Yaşam Haberleri

Kilis'in Akçabağlar köyünde kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kilis'te kaybolan 9 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.

Merkeze bağlı Akçabağlar köyünde yaşayan H.K, 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan arama sonucunda, hayvanlar köyün yaklaşık 2 kilometre uzağında bulundu.

Hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Yaşam

Akçabağlar Jandarma Kilis Jandarma Yaşam Haberler

title