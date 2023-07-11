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Kıbrıs gazisi Celal Ersen toprağa verildi

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşlılığa bağlı vefat eden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Celal Ersen'in cenazesi toprağa verildi. Ersen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi İskele Camisi'ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Ersen'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından Zile ilçesi Ede köyü mezarlığında toprağa verildi. Törene, Ersen'in ailesi ve yakınları, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşlılığa bağlı vefat eden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Celal Ersen'in cenazesi toprağa verildi.

Ersen'in Türk bayrağına sarılı cenazesi İskele Camisi'ne getirildi. Gazinin ailesi ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Ersen'in naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazın ardından Zile ilçesi Ede köyü mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Ersen'in ailesi ve yakınları, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Yaşam

Turhal Kıbrıs Tokat Yaşam Haberler

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