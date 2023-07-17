Keşan'da Denizde Boğulma Tehlikesi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde serinlemek için denize giren Mesut Sevinç (40) boğulma tehlikesi yaşadı. Yakında bulunan bir tekneyle kıyıya çıkartılan ve hayati tehlikesi bulunan Sevinç, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mesut Sevinç, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından yakındaki bir tekneye alınan Sevinç, kıyıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Mesut Sevinç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Öte yandan tatilciler sahilde cankurtaran bulunmamasına tepki gösterdi.