Keşan'da çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü

Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Keşan'da ormanlık alanda çıkan yangında bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesi Kocadere Göleti yanındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2 dönüme yakın ormanlık alan zarar görürken, elindeki kovayla alevleri söndürmeye çalışan bir vatandaş ise gözyaşlarını tutamadı.

Alınan bilgiye göre, Kocadere Göleti'nin yanında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale'de konuşlanan 2 yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ederken, gölet etrafında toplanan vatandaşlar, çalışmaları izleyip cep telefonları ile görüntüledi. Bir vatandaş ise yangın söndürme çalışmalarını aracının üzerine oturarak izledi.

Elindeki kova ile alevleri söndürmeye çalışan bir vatandaş ise gözyaşlarına engel olamayarak, yangının çıkmasına neden olanlara tepki gösterdi. Yangına, 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 72 personel, 2 helikopter, 5 hizmet aracı, 1 treyler ve 2 itfaiye aracının katıldığı söndürme çalışmalarını Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da yerinde takip etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.