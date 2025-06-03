Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti

Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tarlada çalışırken kene ısırığına maruz kalan 75 yaşındaki kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit'in ilçesinde yaşayan bir kişi, kene ısırması sonucu yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Deredolu beldesinde yaşayan Niyazi D. (75) tarlada çalışırken kene tarafından ısırıldı. Bir süre sonra fenalaşan adam, yüksek ateş ve kanama şikayetleri ile Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adam buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yaklaşık 15 gün süren tedavi sürecine rağmen Niyazi D. hayatını kaybetti.

Niyazi D.'nin cenazesi, dün öğle saatlerinde Deredolu beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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