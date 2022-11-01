Kenarda mahzun mahzun çocuklara bakıyordu! Yanına gidince acı gerçeği öğrendiler

Lunaparkta yaşlı bir adamın, kenarda durup çarpışan arabadaki çocuklara baktığı fark edildi. Adamın yanına giden gençler, dilsiz olduğu öğrenilen adama yardımcı olarak çarpışan arabaya binmesini sağladı. Yaşlı adamın mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde viral oldu. Söz konusu videoda, lunaparktaki yaşlı bir adamın çarpışan arabaların olduğu yerde kenarda durup, eğlenenlere baktığı görüldü.

GENÇLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Yaşlı adamın heyecanlı ve ilginç tavırlarını fark eden bir grup genç ise adamın yanına giderek, konuşturmaya başladı. Fakat adamın konuşamadığını görünce acı gerçek anlaşıldı. Gençler daha sonra herkesin takdirini kazanan bir harekete imza attı.

JETON VERİP ARABAYA BİNDİRDİLER

Gençler, ellerindeki jetonlardan birini yaşlı adama vererek çarpışan arabaya binmesini sağladı. İsteğine kavuşan yaşlı adamın yüzündeki mutluluk ise dünyaya bedeldi.