Kemalpaşa Caddesi Tarihi Kimliğine Kavuşuyor

ANTAKYA'nın tarihi ve sembol caddelerinden biri olan Kemalpaşa Caddesi, tarihi kimliğine uygun olarak eski Antakya evleri ve iş yerleriyle donatılıp yeniden canlandırılıyor.

Hatay Ayağa Kalkıyor parolasıyla 6 Şubat depremleriyle ağır yara alan bölgelerin inşa ve ihyası için tüm bakanlık ve genel müdürlüklerle koordineli çalışmalar yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Antakya'nın tarihi ve sembol caddelerinden biri olan Kemalpaşa Caddesi, tarihi kimliğine uygun olarak eski Antakya evleri ve iş yerleriyle donatılıp yeniden canlandırılıyor. Başlatılan yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla caddenin tarihi yüzüne zarar verilmeden turistik ve ticari bir misyon da yükleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kemalpaşa Caddesi'nin hem kültürel hem tarihi hem de turistik olarak şehrin cazibe noktalarından birisi olması hedefleniyor.