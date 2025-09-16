Haberler

Kemalpaşa Caddesi Tarihi Kimliğine Kavuşuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'nın tarihi Kemalpaşa Caddesi, eski Antakya evleri ve iş yerleriyle yeniden canlandırılıyor. Yenileme çalışmalarıyla caddenin turistik ve ticari misyon kazanması hedefleniyor.

ANTAKYA'nın tarihi ve sembol caddelerinden biri olan Kemalpaşa Caddesi, tarihi kimliğine uygun olarak eski Antakya evleri ve iş yerleriyle donatılıp yeniden canlandırılıyor.

Hatay Ayağa Kalkıyor parolasıyla 6 Şubat depremleriyle ağır yara alan bölgelerin inşa ve ihyası için tüm bakanlık ve genel müdürlüklerle koordineli çalışmalar yürütülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Antakya'nın tarihi ve sembol caddelerinden biri olan Kemalpaşa Caddesi, tarihi kimliğine uygun olarak eski Antakya evleri ve iş yerleriyle donatılıp yeniden canlandırılıyor. Başlatılan yenileme ve restorasyon çalışmalarıyla caddenin tarihi yüzüne zarar verilmeden turistik ve ticari bir misyon da yükleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kemalpaşa Caddesi'nin hem kültürel hem tarihi hem de turistik olarak şehrin cazibe noktalarından birisi olması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor

İngiliz basını Altay'ın bu görüntüsünü konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.