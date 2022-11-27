Kazmasını bu sefer toprağa değil taşa vuran Türk defineci, içinden çıkan hazineyle sevindi

Sosyal medyada bir Türk defineci tarafından paylaşılan görüntüler çok sayıda izlenme aldı. Kazmasını bu sefer toprağa değil taşa vuran defineci, taşın içerisinden eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu.

Defineciler tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar büyük ilgi görüyor. Jandarma ekiplerinin kaçak kazılara yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ederken, bazı defineciler yaptıkları kazıları sosyal medyada yayınlamaktan çekinmiyorlar.

BU SEFER TAŞI KAZDI

İsmini vermeyen bir Türk defineci ise kazmasını bu sefer toprağa değil, bir taşa vurdu. Taşın içerisinden çıkan hazineyle de büyük bir sevinç yaşadı.

ESKİ UYGARLIKLAR TARAFINDAN SAKLANMIŞ

Defineci tarafından aktarılan bilgiye göre söz konusu hazinenin, eski Anadolu uygarlıkları tarafından taşa saklandığı belirtildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün kurgu olduğunu iddia etse de, bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün gerçek olduğunu savundu.