Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez, Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

Kazada ölen uzman çavuş askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez(25), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kevser Camisi önüne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Beyören Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınarak, Beyören Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin, Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Fırat, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Uzunoğlu, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurukmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Şahin ile Eğilmez'in ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaza

Dün meydana gelen kazada, Ender Tütüncü idaresindeki 38 BA 251 plakalı otomobil, Samsun-Vezirköprü kara yolu Şehsafi Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen Ayhan Eğilmez'in kullandığı 05 FR 545 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazada izin dönüşü görev yeri olan Osmaniye'ye gitmekte olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Eğilmez ile 6 kişi yaralanmış ve durumu ağır olan Ayhan Eğilmez kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.