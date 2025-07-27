Kayseri'deki Hayvanat Bahçesinde Maymunlara Buzlu Meyve Kokteyli

Kayseri'deki Hayvanat Bahçesinde Maymunlara Buzlu Meyve Kokteyli
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Kayseri'de sıcak havalardan etkilenen maymunlara hayvanat bahçesi çalışanları tarafından buzlu meyve kokteylleri veriliyor. Bu uygulama, hayvanların serinlemesine yardımcı oluyor.

KAYSERİ'de Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan maymunlara, güneşin tepe noktada olduğu öğle saatlerinde buzlu meyve kokteyli veriliyor. Hayvanat Bahçesi sorumlusu Kaan Erkekoğlu, "Bu şekilde hayvanların serinlemesine yardımcı oluyoruz. Buzlu kokteylimizin içinde mevsim meyveleri; kavun, karpuz, üzüm var" dedi.

Termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği kentte sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkileniyor. Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan maymunlara, sıcaklığın en yüksek olduğu öğle saatlerinde bakıcıları tarafından hazırlanan buzlu meyve kokteyli veriliyor. Karpuz, armut, çilek, elma ve kayısı yıkandıktan sonra küçük dilimler halinde kaplara konuluyor, su da eklenerek buzlukta dondurulan meyveler maymunlara veriliyor.

'SERİNLEMLERİNE KATKI SAĞLIYORUZ'

Hayvanat Bahçesi sorumlusu Kaan Erkekoğlu, "Hayvanat bahçemizde 153 türden yaklaşık olarak 1600 tane hayvan bulunmaktadır. Yaz ayları ile birlikte sıcaklıkların 40 dereceleri bulmasının ardından onlar da sıcaklardan etkileniyor. Biz de buz meyve kokteylleri yaparak, serinlemelerine katkı sağlıyoruz. Haftada 2 defa bu meyve kokteyllerini veriyoruz. Bu kokteylleri sağlık personellerimiz ve hayvan bakıcısı arkadaşlarımız düzenli olarak hazırlıyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte mevsim normallerinin üstünde geçen sıcaklıklar nedeniyle hayvanları serinletmek amacıyla günlük olarak hayvanlara meyve kokteylleri veriyoruz. Bu şekilde hayvanların serinlemesine yardımcı oluyoruz. Barınaklarda iklimlendirme çalışması yapıyoruz. Buzlu kokteylimizin içinde mevsim meyveleri; kavun, karpuz, üzüm var. Maymunlar bu şekilde serinlemiş oluyor. Beslenmelerinde serinlemelerine katkı sağlıyoruz. İştahlı şekilde bunları tüketiyorlar. Biz de onlar serinledikçe mutlu oluyoruz. Onlar da bu durumdan gayet memnunlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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