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Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı

Hüseyin Öztürk'ün kullandığı, tarım işçilerinin bulunduğu 38 TP 937 plakalı minibüs, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 DT 6005 plakalı yakıt tankeriyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 15 işçi, ambulanslarla Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.