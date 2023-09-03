Kayseri'de Balkondan Düşen Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de 8. kattaki evinin balkonundan düşen Mustafa T. ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ'de 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen Mustafa T. (40), ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Nurtopu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 12 katlı binanın 8'inci katında oturan Mustafa T., evinin balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa T.'nin, sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.