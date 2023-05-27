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Balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Kayseri'de balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne, kucağındaki çocuğu ile birlikte aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 14 katlı bir binanın 13. katında anne, balkondan düşen çocuğunu görünce kucağındaki diğer çocuğu ile onu kurtarmaya çalıştı.

Balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada anne de kucağındaki çocuğu ile 13. kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.

Balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Esentepe Kayseri 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

İsmail Yıldırım:

Çok acı bir durum. Arkada kalan hem acılı bir eş hemde iki evladını kaybeden acılı bir baba...

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İsmail Sönmez:

Bu nasıl denetim bu nasıl sistem dikey mimari yapıyorsun denetleyeceksin kardeşim! Tedbir alınacak bu nasıl iş

Cevap Yaz4767Yayından Kaldır
ismail bey :

Biraz saçma bir yorum olmuş.. Allah rahmet eylesin demek yeterdi...

2129Yayından Kaldır
500
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