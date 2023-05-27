Balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Kayseri'de balkondan düşen çocuğunu kurtarmaya çalışan anne, kucağındaki çocuğu ile birlikte aşağı düştü. Olayda anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 14 katlı bir binanın 13. katında anne, balkondan düşen çocuğunu görünce kucağındaki diğer çocuğu ile onu kurtarmaya çalıştı.

3'Ü DE HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada anne de kucağındaki çocuğu ile 13. kattan aşağı düştü. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti.