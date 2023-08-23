Kayseri'de arazide çıkan ot yangını söndürüldü
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Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde üzüm bağlarının da bulunduğu arazinin otluk kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaklaşık bir hektar alan ile metruk bir evin bahçesindeki eski eşyalar zarar gördü.
Kayseri'de arazide çıkan ot yangını söndürüldü.
Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde üzüm bağlarının da bulunduğu arazinin otluk kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının büyümesi üzerine çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık bir hektar alan ile metruk bir evin bahçesindeki eski eşyalar zarar gördü.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Yaşam