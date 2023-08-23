Kayseri'de arazide çıkan ot yangını söndürüldü

Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Mahallesi'nde üzüm bağlarının da bulunduğu arazinin otluk kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve yaklaşık bir hektar alan ile metruk bir evin bahçesindeki eski eşyalar zarar gördü.