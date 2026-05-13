Haberler

KAYIP EMLAKÇI ÖLÜ BULUNDU

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da emlak danışmanlığı yapan 35 yaşındaki Hakan Aydın, evinden 300 metre uzakta bulunan Bartın Irmağı kenarında ölü bulundu. Yakınları, Aydın'dan haber alamayınca endişelenerek arayışa geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) KAYIP EMLAKÇI ÖLÜ BULUNDU

BARTIN'da emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın (35), evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Bartın Irmağı kenarında ölü bulundu.

Kentte emlak danışmanlığı yapan Hakan Aydın'dan önceki gün saat 14.00'ten sonra haber alamayan yakınları, endişe ederek bu sabah gitmiş olabileceği yerlere baktı. Gölbucağı Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Lojmanları arkasından geçen Bartın Irmağı kenarına bakan yakınları Aydın'ı hareketsiz halde buldu. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBilgin Harmankaya:

bu adam niye ırmağın yanına gitti anlamadım :( bu çok korkunç bişey gerçekten çok üzüldüm haberı okuyunca. ailesine çok geçmiş olsun diyebilirim sadece. umarım ne olduğu anlaşılır ve sorumlular bulunur. bu kadar genç yaşta insan ölebilir mi be...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇiğdem Göksoy:

Aman Tanrım, zamanımda böyle şeyler hiç duyulmazdı! ?? Neler oluyor bu memlekete, gençler artık nereye giderse gitsin tehlikede demek ki! ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvren Yüksel:

yine bir kadın değil ama yine de üzücü... erkek çalışanları bu kadar kaybedeceğimiz ne zaman biteceği belli değil. toplumda güvenlik eksikliği herkesi etkiliyor ama özellikle çalışan kadınlar her gün bu risklerle yüzleşiyor. umarım soruşturma çabuk sonuçlanır ve gerçek ortaya çıkar. bu tür olaylar hepimizi düşündürüyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak! Büyük kaos kapıda

Beşiktaş'ta yer yerinden oynayacak!
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Şehit yakınları için yeni düzenleme! Aylıklar iki asgari ücrete çıkarılacak

MSB istedi, hükümet harekete geçti! Aylıklar iki asgari ücrete çıkıyor
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi: Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın

Babasını 8 kurşunla öldürdü, söyledikleri şaşkına çevirdi
2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

2 milyon dolar harcayan abonesi fenomene hayatının şokunu yaşattı!