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Kayınpederin, 3 damadına hediye ettiği kutunun içindeki ürünlerin fiyatı ağızları açık bıraktı

Yaşam Haberleri

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kayınpederin 3 damadına hediye verdiği görüldü. Kutuların içerisinde en az 15 bin TL'den satılan süpürgelerin olduğunu öğrenenler şaşkınlık yaşadı. Süpürgelerin toplam fiyatı 45 bin TL'yi buluyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, çok sayıda izlenme aldı. Videoda kayınpederinin 3 damadına kutu içerisinde bir hediye verdiği görüldü.

ELİNİ ÖPÜP TEK TEK ALDILAR

Damatlar, kayınpederlerinin ellerini tek tek öpmelerinin ardından hediyeleri aldılar. Ancak asıl şaşkınlık yaratan kayınpederin hediye dağıtması değil, kutuların içindeki ürünlerin fiyatı oldu.

TOPLAMI 45 BİN TL'YE DENK GELİYOR

Kutuların içerisinde fiyatı en az 15 bin TL'den başlayan lüks süpürgeler olduğu öğrenildi. Süpürgelerin toplam fiyatı 45 bin TL'yi buluyor. Video, "Babanı seçemezsin ama kayınpederini seçersin" başlığıyla paylaşıldı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Editör Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Ercan Ercan:

adam kızını düşünmüş kızının evine süpürge almış.

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Nazlı Muhip:

Almasa kocası alacak o yuzden kocayi da düşünmüş.

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