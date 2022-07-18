Kayınpeder, kız isteme töreni sırasında tamirci damada araba baktırdı - Haberler

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Kayınpeder, kız isteme töreni sırasında tamirci damada araba baktırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Kız isteme töreni sırasında kayınpederinin talebi üzerine arabasını kontrol eden tamirci damadın videosu çok sayıda izlenme aldı.

Düğün ve kız isteme törenlerine ilişkin videolar, sosyal medyada bir hayli dikkat çekiyor. Kız isteme sırasında kaydedildiği belirtilen birvideo ise sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

KAYINPEDERİ TALEP ETTİ

Araba tamircisi damat, kayınpederinin talebi üzerine kız isteme töreni sırasında apartmandan aşağı inerek kayınpederinin arabasını kontrol etti.

BU ANLAR İLGİ GÖRDÜ

Damadın yanındaki arkadaşından alet istediği anlarda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından hayli ilgi gördü.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Damatlık Yaşam Haberler

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