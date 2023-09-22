Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yola çıkan ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde orman kesiminden dönen işçilerin önüne, Isırganlık mevkiinde bozayı ve yavruları çıktı. Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü Belen mevkiinde de seyir halindeki ticari taksinin önüne bozayı çıktı.

- Kastamonu'da yollara çıkan ayılar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yola çıkan ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki farklı alanda bozayı ve yavruları, vatandaşların önüne çıktı. Bozkurt ilçesine bağlı Mamatlar köyünde orman kesiminden dönen işçilerin önüne, Isırganlık mevkiinde bozayı ve yavruları çıktı. Annelerinin ardından yamaca tırmanmaya çalışan yavru ayıları fark eden orman işçileri, cep telefonu ile görüntülendi.

Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyü Belen mevkiinde de seyir halindeki ticari taksinin önüne bozayı çıktı. Taksinin önünde bir süre koşan bozayı, ardından ormanlık alana girerek gözden kayboldu. Taksi sürücüsü, o anları cep telefonu ile görüntüledi.