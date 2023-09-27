Kastamonu'da traktör kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Hasanağa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Yıldız (71) idaresindeki 37 RA 807 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Traktörün sürücüsü ile eşi Şükriye Yıldız (69) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Şükriye Yıldız (69) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Traktör sürücüsü Kazım Yıldız'ın tedavisi ise devam ediyor.

Şükriye Yıldız'ın cenazesi, Daday Kolukaraoğlu Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Hasanağa köyü aile kabristanlığına defnedilecek. - KASTAMONU