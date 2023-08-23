Kastamonu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Kastamonu'nun Eymir köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışma başlattı, helikopter de destek veriyor.

Kastamonu'da orman yangını

KASTAMONU - Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Eymir köyü mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.