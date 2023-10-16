Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen 2 trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. İlk kazada H.Ö. idaresindeki kamyonet devrilirken, ikinci kazada ise S.A. idaresindeki otomobil devrildi. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 34 ND 5570 plakalı kamyonet Aşağıçakırçay köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücüsü H.Ö ve araçta bulunan M.A. yaralandı.
İlçedeki diğer kazada ise S.A. idaresindeki 55 AAC 812 plakalı otomobil Gökçeağaç köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü S.A. yaralandı.
Yaralananlar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam