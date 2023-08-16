Kastamonu'da çıkan yangında 2 samanlık ve 6 bin balya saman zarar gördü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 samanlık, 1 patoz makinesi ve 6 bin balya saman zarar gördü. İlçeye bağlı Sarpun köyü Sarcılar Mahallesi'nde Ali Cihan'a ait samanlıkta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Cihan'a ait bitişteki samanlığa sıçradı. Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın söndürüldü.