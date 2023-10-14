Kastamonu'da başı bidona sıkışan köpek zabıta ekiplerince kurtarıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde başına bidon geçiren köpek, zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı. Zabıta ekipleri, köpeğin başına geçen bidonu dikkatli bir şekilde çıkararak hayvanı kurtardı.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde başı bidona sıkışan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanyurt ilçe merkezinde başına bidon geçiren köpek, tüm uğraşlarına rağmen başını bidondan çıkaramadı. Bölgede devriye gezen Doğanyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, başına bidon geçiren ve çırpınan köpeği fark etti. Zabıta ekipleri, köpeğin yanına giderek hayvanı önce sakinleştirdi ardından başına geçen bidonu dikkatli bir şekilde çıkardı. - KASTAMONU