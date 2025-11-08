Tartıştığı oğlunu öldürdü, evlat katili oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kuyluş köyünde edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.