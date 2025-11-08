Tartıştığı oğlunu öldürdü, evlat katili oldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü. Saldırgan, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- H.Ç., oğlu Önder Ç.'yi evdeki silahla vurarak öldürdü.
- Önder Ç., Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
- H.Ç., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kuyluş köyünde edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
TARTIŞTIĞI OĞLUNU ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.