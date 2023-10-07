Kastamonu'da Anne Ayı ve Yavruları Armut Ağacında

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde anne ayı ile iki yavrusu, armut ağacına çıkarak karınlarını doyurdu. Ayıların armut ağacına çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde anne ayı ile iki yavrusu, armut ağacına çıkarak karınlarını doyurdu. Ayıların armut ağacına çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Sabuncular köyünde ikamet eden Alaattin Tuncer, dışarıdan gürültü geldiğini fark etmesi üzerine pencereye çıktı. Pencereden baktığından evinin önünde bir anne ayı ile iki yavru ayının armut ağacından indiğini gören Alaattin Tuncer, ayıları görmesi üzerine panik yaşadı. Bir süre ağaçtan yavrularının inmesini bekleyen anne ayı, yavruların ağaçtan inmesiyle bahçeden ayrıldı.

Ayıların armut ağacından inmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ilk olarak anne ayının ağaçtan indiği görülüyor. Ağaçtan inen ayı, kendisine seslenen ev sahibine yönelerek homurdanıyor ardından ağacın altında durarak bir süre ağaçtan yavrularının inmesini bekliyor. Görüntülerde ağaçtan inen yavrular ayıların, annelerinin arkasına takılarak bahçeden ayrıldıkları anlar da yer aldı.

Azdavay'ın Sabuncular köyüne annesi ile birlikte ikamet eden Alaattin Tuncer, akşam evde oturdukları sırada bahçeden seslerin geldiğini fark ettiklerini belirterek, "Pencereden baktığımızda karşımda ayıları gördüm. Pencereyi açıp korkutmak, bahçeden kaçırmak amacıyla ayılara doğru bağırdım. Bu sırada ayılarında homurdandığını duydum. Bir anda panikledim. Pencereyi kapatıp ayıları izlemeye başladım. Bir süre sonra anne ayı ağaçtan inerek yavrularını bekleye başladı. Daha sonra yavrularda ağaçtan inerek annelerinin arkasında bahçeden ayrıldı. Anne ayı ve iki yavrusu, çıktıkları armut ağacında karınlarını iyice doyurmuşlar. Ağaçtaki armutları afiyetle yemişler" dedi. - KASTAMONU