Kastamonu'da alzaymır hastası kayboldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan alzaymır hastasının bulunması için çalışma yürütülüyor. Keşlik köyünde ikamet eden 62 yaşındaki Yaman Oğuz, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra dönmedi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekiplerince arama başlatıldı. Kayıp Yaman'ın yaklaşık 10 yıldır alzaymır hastası olduğu ve konuşma engeli bulunduğu öğrenildi.