Kastamonu'da Ahşap Evde Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Naim Gülşen'e ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı ve ev küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yangında küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki katlı oturulmayan ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında ahşap ev küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı Saman Mahallesi'nde Naim Gülşen'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Küre itfaiye ekiplerine Küre Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri de destek verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.