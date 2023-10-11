Kasksız Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

TRABZON'da, arkadaşının kullandığı motosiklete kasksız binen Onur Kurt (16), sürücü kursuna ait otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde 11 gündür tedavisi süren Kurt, dün akşam hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Eylül'de saat 17.00 sıralarında, Vakfıkebir ilçesi Gülbahar Hatun Caddesi Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi kavşağında meydana geldi. Giresun- Trabzon istikametine giden 61 AFJ 834 plakalı motosikletle, tali yoldan ana yola çıkan sürücü adayı yönetimindeki 61 AEN 902 plakalı sürücü kursu otomobili çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Onur Kurt yola savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kasksız olduğu belirtilen ve yaralan Kurt, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurt, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kurt'un cenazesi, bugün Tonya ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.