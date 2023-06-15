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Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Mutlu Günlerde Hemşehrilerinin Yanında

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Mutlu Günlerde Hemşehrilerinin Yanında

Yaşam Haberleri

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, nikah törenleri ve sünnet cemiyetlerine katılarak hemşehrilerinin mutlu günlerinde yanlarında oluyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, nikah törenleri ve sünnet cemiyetlerine katılarak hemşehrilerinin mutlu günlerinde yanlarında oluyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, hemşehrilerinin mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Başkan Kocaman hafta boyunca çocukların sünnet cemiyetine katılarak tebrik etti ve çeşitli hediyeler verdi. Evlenen çiftleri de yalnız bırakmayan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gençlerin nikahları kıydı. Çiftleri tebrik eden Başkan Kocaman, hediyelerini vererek hayırlı olması dileğinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mustafa Kocaman Yaşam Haberler

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