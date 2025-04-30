Kartal Genç Kızılay, Özel Tatlı Hayat Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti

Kartal Genç Kızılay Başkanı Metin KEY, Yönetim Kurulu ve Gönüllü üyelerle birlikte düzenlenen bayramlaşma ziyareti; Özel Tatlı Hayat Yaşlı Bakım Merkezi'nde yaşayan insanların yüzünde güzel bir tebessüm, gönüllerinde unutulmayacak bir anı oluşturdu.

"Nerede kaldı o eski bayramlar?" diyen, eski bayramları anımsayan, güzel anılarını coşkuyla anlatan, özlemlerini gönülden hissettiren ve sevinçleriyle kalpleri ısıtan bakımevi sakinleriyle güzel bir atmosfere ortak olma şansı yakalandı.

"HER ZAMAN GELİN. BİZLER BURADA SİZLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Bakımevi sakinleriyle sıcak sohbetler edildi ve onlarla tavla-satranç vb. oyunlar oynamak için, sanat atölyesi yapmak için anlaşmalar yapıldı. Taleplerine kulak verildiğinde en çok da kitap okumak istediklerini ifade ettikleri görüldü. Bu talebe kayıtsız kalmamak adına Genç Kızılay Kartal Yönetim Kurulu Üyeleri kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.

"GENÇ KIZILAY KARTAL KÜTÜPHANESİ YAPILACAK"

Genç Kızılay Kartal olarak, Tatlı Hayat Yaşlı Bakım Merkezi'ne bir "Genç Kızılay Kütüphanesi' yapılmasına ilişkin çalışmalar başladı. Çok yakında bu bakım merkezinin sakinlerine kitaplarla dolu, sıcak ve erişilebilir bir kütüphane sunmanın mutluluğunu paylaşmanın eşsiz mutluluğu o insanların gözlerinde ve gönüllerinde olacak. Bu anlamlı projenin yürütülmesi adına emek veren Genç Kızılay gönüllü ekibi, o insanların yalnız olmayacaklarının sözünü verdi. Bunun için de gerekli çalışmaları özveriyle gerçekleştireceğini ifade etti.