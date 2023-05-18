Kartal'da 7 katlı bir apartmanın sakinleri, binanın kolonunda çatlak oluştuğunu fark etti. 16 daireli apartman ile yan tarafından bulunan başka bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin binalarda araştırma ve çalışmaları sürüyor.

Kartal'da kolonunda çatlak oluşan 7 katlı apartman tahliye edildi

İSTANBUL - Kartal'da 7 katlı bir apartmanın sakinleri, binanın kolonunda çatlak oluştuğunu fark etti. 16 daireli apartman ile yan tarafından bulunan başka bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin binalarda araştırma ve çalışmaları sürüyor.

Kartal'da Orhantepe Mahallesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, 7 katlı bir apartmanda yaşayan bina sakinleri yaşadıkları apartmanın taşıyıcı kolonunda çatlaklar oluştuğunu fark etti. Olayla ilgili ihbarda bulunan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler binada incelemelerde bulundu. 16 dairenin ve 2 dükkanın bulunduğu apartman gece saatlerinde tedbir amacıyla boşaltıldı. Boşaltılan apartmanın yanında bulunan, içerisinde 14 daire ve 5 dükkanın bulunduğu başka bir apartman da tedbir amacıyla bugün sabah saatlerinde boşaltıldı. Gece saatlerinde boşaltılan apartman için yıkım kararı alındığı öğrenildi. Binalarda ekiplerin araştırma ve çalışmaları sürüyor.

Öte yandan iki binaya da yakın bir alanda başka bir binanın kontrollü yıkımının sağlandığı görüldü. Yıkımı yapan ekipteki görevlilerden Osman Aktaş, "Yıkım firması yıkımı yaparken yan binadakiler kendilerini tehlikede buldular. Onun için yıkım kararı çıktı. Yan binanın kolonları çatlaktı zaten ve alt tarafta kolon da yok. Eski olduğu için yan bina çürüme noktasına gelmiş. Biz de yan tarafta yıkım yapınca titreşimden dolayı yan binadaki vatandaşlar korktular. Belediye ekiplerimiz sahada olduğu için bizim yıkımımızı durdurdular ve buranın da tahliyesine karar verdiler. Şuan da iki bina boşaltıldı bir tanesinin yıkımı netleşti, diğerine ise karar verecek belediye ekipleri" dedi.

Çatlakların oluştuğu kolon, apartman sakini vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.