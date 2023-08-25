Kartal Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kutlama programı kapsamında fener alayı ve konser düzenlenecek. Başkan Gökhan Yüksel, tüm Kartallıları kutlamalara davet etti.

Kartal Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenecek kutlama programı kapsamında 30 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.30'da Kartallı Kazım Meydanı'ndan başlayacak olan fener alayı, Kartal Meydanı'nda yapılacak olan konser ile devam edecek. Kartallıları buluşturan fener alayının ardından sanatçı Nilüfer, birbirinden güzel şarkılarıyla sahne alacak. Ünlü sanatçı Nilüfer, saat 21.00'de şarkılarını Kartallılarla birlikte seslendirecek.

BAŞKAN GÖKHAN YÜKSEL'DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARINA DAVET

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallı komşularını, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet ederek, "Bu yıl 101. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yine büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Dumlupınar'da kazandığı zaferin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Milletimizin en büyük zaferini hep birlikte kutluyoruz. Bu gururla ve coşkuyla 'Fener Alayı' yürüyüşümüze ve konserimize tüm Kartallı komşularımızı davet ediyorum. Zafer coşkumuzu hep birlikte yaşayalım" dedi.