Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boz ayı ile karşılaşan köy muhtarı Mehmet Ergirdi, 'gel oğlum gel' diye ayıya seslendi. Kulakları havaya diken ayı, kendisini çeken cep telefonuna poz verdikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Karşılaştığı ayıyı "Oğlum gel" diyerek çağırdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde boz ayı ile karşılaşan köy muhtarı Mehmet Ergirdi, "gel oğlum gel" diye ayıya seslendi. Kulakları havaya diken ayı, kendisini çeken cep telefonuna poz verdikten sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Devrek ilçesine bağlı Aksu köyünde muhtarlık yapan Mehmet Ergirdi ayıyı görünce aracını durdurdu. Ergirdi. cep telefonuyla ayıyı görüntülemeye başladı. Ayıya "gel oğlum gel" şeklinde seslenen Mehmet Ergird, ayının kulaklarını dikerek kendisine adeta poz vermesi karşısında hayrete düştü. Ayı, kendisine seslenen Ergirdi'ye bir süre poz verdikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.