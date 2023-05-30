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Kars'ta Bozayı Yavruları Çöplerden Beslendi

Kars'ta Bozayı Yavruları Çöplerden Beslendi

Yaşam Haberleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayı yavruları, ormana yakın mahallede çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurup gözden uzaklaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayı yavruları, ormana yakın mahallede çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyurup gözden uzaklaştı.

İlçedeki ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gelen bozayı yavruları, evlerin duvarlarına tırmandı, bahçelerde gezinip çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Çöp konteynerlerinde buldukları yiyeceklerle karınlarını doyuran bozayı yavruları karanlıkta gözden kayboldu.

Mahalle sakinlerinden Emir Ali Bakışcı, AA muhabirine, dünyanın göç eden tek bozayı türü olarak bildikleri bu bozayılara alışkın olduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Yaşam

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