Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında metruk ev tamamen yandı.

Tepe Mahallesi Gez Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısında başlayan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu diğer binalara sıçramadan söndürüldü.