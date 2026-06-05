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Kars Çayı'na düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Kars Çayı'na düşen sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde Kars Çayı'na düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Soğuk suda bitkin düşen köpek, sağlık kontrolleri için barınağa teslim edildi.

KARS Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde Kars Çayı'na düşen sokak köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kars'ın tarihi ve turistik mekanlarından Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten mevkisinde meydana geldi. Debisi yüksek Kars Çayı'na düşen sokak köpeği, akıntı nedeniyle kıyıya çıkamadı. Köpeğin suda mahsur kaldığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla kurtarma çalışması başlattı. Köpek, kıyıya alındı. Sudan çıkarılan köpeğin ilk kontrolleri olay yerinde yapıldı. Uzun süre soğuk suda kaldığı için bitkin düştüğü görülen köpeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kurtarılan köpek, gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve bakımının sağlanması için hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi. Çevredekiler, köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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