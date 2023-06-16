Bursa'nın Keles ilçesinde, karnelerini alan öğrenciler, Marmara'nın en büyük yaylası olan Koca Yayla'daki etkinliğe koştu. Gönüllerince eğlenen bine yakın çocuğun mutluluğu, dron ile havadan da görüntülendi.

Karnelerini alıp, yaylaya koştular

Çocukların karne sevinci Koca Yayla'ya sığmadı

Karnesini alan çocuklar, aileleriyle pikniğe koştu

BURSA - Bursa'nın Keles ilçesinde, karnelerini alan öğrenciler, Marmara'nın en büyük yaylası olan Koca Yayla'daki etkinliğe koştu. Gönüllerince eğlenen bine yakın çocuğun mutluluğu, dron ile havadan da görüntülendi.

Bursa'nın Keles ilçesinde eğitim gören 894 öğrenci, karne hediyesi olarak okullarından alınarak Marmara'nın en büyük yaylası olan Koca Yayla piknik alanına götürüldü. Keles Belediyesi'nin kurmuş olduğu Yerel Eylem Grubu Derneği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Yaz tatiline girmenin heyecanını yaşayan öğrencilere, yiyecek ve içecek ikram edilirken, ailelerde boş durmadı. Piknik alanına çocuklarıyla birlikte gelen ailelerde, kurabiye, börek gibi aperatif şeylerle masaları süsledi.

Çeşitli oyunlarla günün gün eden öğrencilere, Keles Belediyesi tarafından da spor malzemeleri hediye edildi. Çocukların mutluluğu dron ile havadan da görüntülendi.