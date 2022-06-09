Karizmatik horozun, tavuğu yağmurdan korumak için yaptığı hareket beğeni topladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karizmatik horozun, tavuğu yağmurdan korumak için yaptığı hareket beğeni topladı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Bir horozun dişisini yağmurdan korumak için kanatlarının altına alması, izleyenler tarafından çok beğenildi.

Horozların genelde yuvayı dişilere bırakmasıyla ilgili çok sayıda video, sosyal medyada dolaşıyordu. Fakat bu sefer sosyal medyada dolaşıma giren bir başka video, yürekleri ısıttı.

YAĞMURDAN KORUDU

Horoz, yağmur nedeniyle ıslanan tavuğu korumak için tek bir kanadını dişisinin üzerine koydu. Bu sırada tavuk da hareket etmeden horozun kanatları altında durdu.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bu görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Kullanıcılar, video hakkında birçok olumlu yorumda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

VATANDAŞ:

konuşulacak konu mu kalmadı...

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
baklavacı çeto :

yağmur yağdığında gelse de birlikte ıslansak dediği biri olmalı insanın. tıpkı horozun yaptığı gibi.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Hek Tor:

Yurtdışından bir görüntü. Ülkemizden bir horoz olsaydı, gagalaya gagalaya öldürürdü hatununu, hem de niye kendini ıslatıyorsun bahanesiyle....

Cevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title