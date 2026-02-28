Burdur'da Karataş Gölü'nde Su Seviyesi Yükseldi
Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarındaki Karataş Gölü, son yağışların ardından su seviyesini yükseltti. Uzun bir kuraklık döneminin ardından gölde yeniden su tutması, bölgede yaşayan halkı sevindirdi.
BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından Karataş Gölü'nde son dönemki yağışlarla su seviyesi yükseldi.
Son yıllardaki kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Karataş Gölü, son dönemdeki yağışın ardından su tutmaya başladı. Geçmişte 100 binin üzerinde kuşa ev sahipliği yapan, 2'si endemik 8 tür balıkla bölgede yaşayanlara kazanç sağlayan gölde, su seviyesi yükseldi. Göller Yöresi'nin önemli sulak alanlarından Karataş Gölü'nün yeniden su tutması, bölgede yaşayanları sevindirdi.
Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı