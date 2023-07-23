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Karapınar'da düzenlenen lavanta festivali ilgi gördü

Yaşam Haberleri

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar-Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki Acıgöl mevkisindeki Karapınar Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, lavantanın güzellik, sadelik ve yenilenmeyi sembolize eden bir bitki olduğunu belirtti. Murat, Lavanta Festivali'nin her yıl düzenlenmesi temennisinde bulunarak, Karapınar'ın güzelliklerini daha fazla kişiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da festivalin ikincisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yaka, 'Bizi şaşırtan lavantanın böyle bir alanda gelişmiş olması. İnanın bunu biz de tahmin etmiyorduk. Fakat sulama sistemimiz, gerekli altyapının düzenlenmesi ve teknik danışmanlıkla alan gerçekten lavantanın üretim alanı olması bakımından son derece önemli bir bölge haline geldi.'dedi. Karapınar 2. Lavanta Festivali'ne katılan misafirlenr çiçekler arasnda Acıgöl manzarasında fotoğraf çektirdi.

Karapınar'da düzenlenen lavanta festivali ilgi gördü.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Karapınar- Ereğli kara yolunun 7. kilometresindeki Acıgöl mevkisindeki Karapınar Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, lavantanın güzellik, sadelik ve yenilenmeyi sembolize eden bir bitki olduğunu belirtti.

Murat, Lavanta Festivali'nin her yıl düzenlenmesi temennisinde bulunarak, Karapınar'ın güzelliklerini daha fazla kişiyle buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da festivalin ikincisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaka, "Bizi şaşırtan lavantanın böyle bir alanda gelişmiş olması. İnanın bunu biz de tahmin etmiyorduk. Fakat sulama sistemimiz, gerekli altyapının düzenlenmesi ve teknik danışmanlıkla alan gerçekten lavantanın üretim alanı olması bakımından son derece önemli bir bölge haline geldi."dedi.

Karapınar 2. Lavanta Festivali'ne katılan misafirlenr çiçekler arasnda Acıgöl manzarasında fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Yaşam

Oğuz Cem Murat Ereğli Yaşam Haberler

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