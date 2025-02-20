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Karadenizli balıkçının görüntüsü viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz

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Ağlarına takılan köpek balığını gıdıkladıktan sonra öperek denize atan Karadenizli balıkçının görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Görüntünün altına "Bunu yapabilecek tek milletiz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Karadenizli bir balıkçının yakaladığı köpek balığıyla olan ilginç anları sosyal medyada gündem oldu. Balıkçı, denizden çıkardığı köpek balığını önce gıdıkladı, ardından öperek yeniden denize bıraktı.

"CESARET BİZİM RUHUMUZDA VAR"

Görüntülerde, balıkçının köpek balığına sevgi dolu yaklaşımı dikkat çekerken, izleyenler duruma hem şaşırdı hem de gülümsedi. Sosyal medya kullanıcıları görüntünün altına "Şöyle sevilsem hiçbir şeyim kalmaz", "Şu abiyle çalışmak aşırı keyifli olurdu", "İzleyince bir mutlu oldum nedense", "Cesaret bizim ruhumuzda var", "Bunu yapabilecek tek milletiz" şeklinde yorumlar yapıldı.

HERKESE ÖRNEK OLDU

Doğaya olan sevgisini eğlenceli bir şekilde gösteren balıkçı, yakalanan balıkların bazen geri bırakılması gerektiğini vurgulayarak, deniz ekosistemine zarar vermemek gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Karadenizli balıkçının görüntüsü viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKimesterseni:

memleketimin gonlu guzel , ruhu guzel insanlari, sevgiyle kalin

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

çok tatlış

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

bir gün gelecek eğer denize düşersen o seni öpecek. :-)

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