Karadeniz Sahil Yolu'nda Çöp Dağı Oluştu

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan çöplük, vatandaşların tepkisini çekiyor. Arhavi-Hopa arasında bulunan çöplük, sürücülerin rahatsızlık duymasına neden oluyor. Yöre halkı, bu görüntünün bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarı çöp dağına döndü

Gürcistan'a geçişte yoğun olarak kullanılan Sarp Sınır Kapısı'na giden yol üzerinde bulunan çöp dağları görenlerin tepkisini çekiyor

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yol kenarında bulunan çöplük görenlerin tepkisini çekiyor.

Karadeniz'i Gürcistan'a bağlayan Karadeniz sahil yolunun, Arhavi- Hopa arasında bulunan Kıyıcık tüneli mevkiinde karayolu kenarında bulunan çöplüğü gören vatandaşlar hayrete düşüyor.

Çöp dağları andıran görüntüler, özellikle sürücülerin tepsini çekiyor. Yeşilin, maviyle birleştiği muhteşem doğanın tam ortasına Hopa ve Arhavi belediyeleri tarafından dökülen çöpler özellikle sıcak havalarda kötü kokuya neden oluyor. Yüz binlerce insanın seyahat ettiği böyle bir yol üzerinde çöplüğün bulunmasına tepki gösteren yöre halkı, Karadeniz Sahil Yolu'ndaki bu görüntünün bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.