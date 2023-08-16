Karabük'ün Yenice ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kara yolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını, hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kara yolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü.

Olay Karabük-Yenice kara yolu Gökbel mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme ve Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK