Karabük'te saman yüklü kamyon devrildi, 1 kişi yaralandı

Karabük'te saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar- Karabük kara yolu Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet Çayır idaresindeki 78 ABA 047 plakalı saman yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada kamyonda bulunan Esma Çayır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Diğer sürücülerin yardımıyla yaralı kadın araçtan çıkartılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak diğer araçların dikkatli ilerlemelerini sağladı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK