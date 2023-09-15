Karabük'te çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük'te meydana gelen olayda çöp kamyonunun altında kalan 84 yaşındaki Cevat Aslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük'te çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 19.00 Aydınlıkevler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde meydana geldi. M.O.O. idaresindeki 34 EYJ 725 plakalı Karabük Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu çöp konteynerlerinden çöp aldıktan sonra yola girmek için sağa manevra yaptığı sırada yolda ilerleyen 84 yaşındaki Cevat Aslan'ın üzerinden geçerek sürükledi. Sürücü, çevredekilerin uyarısıyla dururken, çöp kamyonunun altında kalarak ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi markette alışverişte bulunan bir hemşire yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cevat Aslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - KARABÜK