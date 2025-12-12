Börekçi çalışanı, boğazına şeker takılan çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı

Haberler

Karabük'te bir börekçide babasıyla beraber bulunan çocuk, boğazına şeker takılması sonucu nefes almakta zorlandı. Börekçi çalışanı, Heimlich manevrasıyla çocuğu kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK'te boğazına şeker takılan çocuğu, börekçi çalışanı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. Börekçiye babasıyla beraber gelen çocuğun boğazına şeker takıldı. Nefes almakta güçlük çeken çocuğuna ilk müdahaleyi babası yaptı. Çocuğun nefes alamadığını fark eden börekçi çalışanı da yardıma koştu. İşyeri çalışanı, Heimlich manevrasıyla boğazına şeker kaçan çocuğu kurtardı. Küçük çocuğun, işyeri çalışanın Heimlich manevrasıyla kurtardığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
