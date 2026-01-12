Haberler

Kuşlar Milleyha Sulak Alanı'nda Mücadele Etti

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda yiyecek kapmaya çalışan iki kara karınlı kum kuşunun mücadelesi kayıt altına alındı. Bölge, göçmen kuşlar için önemli bir sığınak niteliği taşıyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda yiyecek kapmaya çalışan 2 kara karınlı kum kuşunun birbiriyle mücadele ettiği anlar, görüntülendi.

Kuşların göç güzergahında yer alan, koruma altındaki Milleyha Sulak Alanı, özellikle göçmen kuşlar için güneyde bir sığınak niteliği taşıyor. 302 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan bu bölgede, Türkiye'de nadir görülen kuşlar da bulunuyor. Kış aylarını Milleyha'da geçiren küçük boyutlardaki 2 kara karınlı kum kuşunun mücadelesi görüntülendi. Yiyecek kapmaya çalışan kuşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Kuş gözlemcileri, kışı Türkiye'de geçiren bu kuşların havanın ısınma ile kuzey karasal ülkelere göç ettiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
