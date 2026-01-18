Haberler

Kar Yağışı Altında Denize Giren Yüzücü Saim Gürel

Güncelleme:
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde açık su master yüzücüsü Saim Gürel, kar yağışı altında denize girerek dikkat çekti. Hava sıcaklığı 4, deniz suyu sıcaklığı ise 9 dereceydi. Gürel, zinde kalmak için deli balı ve kestane balı tüketti.

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Saim Gürel (54), kar yağışı altında denize girip, yüzdü.

İnebolu'da yaşayan açık su master yüzücüsü Saim Gürel, hava sıcaklığının 4, deniz suyu sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü ilçede kar yağarken denize girdi. Bir süre denizde yüzen Gürel, İnebolu deli balı ve kestane balı yiyerek zinde kaldığını söyledi. Saim Gürel ayrıca, deniz kenarındaki kara uzanarak, objektiflere poz verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
